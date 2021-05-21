Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Об этом 21 мая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Вместе с тем в исключительных случаях применение протекционистских мер оправдано, считает Токаев. «Считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза», — сказал глава государства.

По его словам, перед ЕАЭС стоит задача по наращиванию объемов инвестиций в агропромышленный комплекс, а также созданию единого продовольственного рынка союза.

Президент Казахстана также предложил активизировать сотрудничество сельскохозяйственных научных учреждений и принять совместные меры для увеличения экспорта продукции в третьи страны.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказал опасение в связи с возможным возникновением дополнительных торгово-экономических барьеров в ЕАЭС из-за введения локдаунов.

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