Москва, , 13:30 — REGNUM Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд начнут тренировки в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина перед своим полетом на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов» с 24 мая. Об этом 21 мая сообщается в совместном заявлении госкорпорации Роскосмос и Первого канала.

«В понедельник, 24 мая 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием «Вызов» начнет подготовку к полету на Международную космическую станцию. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также начнут тренировки их дублеры Алексей Дудин и Алена Мордовина, при этом командиры основного и дублирующего экипажей — космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев — уже готовятся к полету, так как доставивший съемочную группу на МКС член экипажа должен будет остаться там на полгода.

«Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции», — также уточняется в сообщении.

Помимо этого, уточняется, что основной и дублирующий экипажи проведут тренировки на самолете-лаборатории Ил-76МДК, где смогут в условиях кратковременной невесомости приобрести необходимые для космического полета навыки, а непосредственно перед полетом — будут участвовать в экзаменационных комплексных тренировках.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что орбита Международной космической станции (МКС) изменена на 350 метров.