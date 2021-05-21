Симферополь, , 13:28 — REGNUM Старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю арестован в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 21 мая в пресс-службе Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

По версии следствия, оперативник по просьбе своей знакомой, вместе с двумя коллегами, которые были не в курсе его планов, прибыли на территорию производственной базы в Первомайском районе, чтобы взять расписку о возврате 800 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя.

Как полагают следователи, полицейский избил мужчину, а затем на автомобиле вывез на территорию Симферопольского района и под угрозой применения насилия заставил под диктовку написать расписку о возврате денег.

Преступные действия были выявлены во взаимодействии с ОРЧ СБ МВД России по Республике Крым. Полицейский задержан, ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.