Сургутский район, Югра, , 13:27 — REGNUM В Югре с районной администрации через суд потребовали возместить ущерб, нанесённый лесному фонду разливом фекалий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Судом установлено, что на Русскинском участковом лесничестве в Сургутском районе участок лесного фонда площадью около двух гектаров подтоплен канализационными стоками. Как выяснилось, произошла утечка из сетей водоотведения, собственником которых является администрация района. Обслуживает данные сети муниципальное предприятие «Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения №1». Ущерб лесному фонду в связи с утечкой составил более 40 млн рублей.

Предприятие произвело рекультивацию земель, но ущерб не возместило. Прокуратура через суд потребовала оплатить вред, нанесённый природе. Судом иск надзорного ведомства рассмотрен и удовлетворён.