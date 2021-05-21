Волгоград, , 13:30 — REGNUM Уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка возбудили в отношении 45-летней жительницы Советского района Волгограда. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Семью женщины поставили на учёт в 2020 году. Мать воспитывала 10-летнюю дочь одна. При этом она нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками и приглашала к себе сомнительных знакомых. В однокомнатной квартире за неуплату была отключена вода, для сна и отдыха девочки не выделено полноценное место. Женщину уже привлекали к административной ответственности, на некоторое время она взяла себя в руки, но с февраля 2021 года продолжила вести асоциальный образ жизни. В отношении матери теперь возбуждено уголовное дело.

Девочку на время поместили в социально-реабилитационный центр, с ней работают психологи.