Ватикан, , 13:34 — REGNUM Перемирие между Израилем и Палестиной приветствовал папа Римский Франциск. Понтифик выразил надежду на мир и диалог сторон во время встречи с новыми послами некоторых стран при Святом престоле, сообщает 21 мая служба печати Ватикана.

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«Благодарю Бога за решение прекратить столкновения и надеюсь на прекращение диалога и установление мира», — сказал понтифик, отметив, что к недавним событиям на Святой земле постоянно устремлены его мысли.

Ватикан, добавил он, поддерживает любые усилия для построения мира, где в центре бы находилась человеческая жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Обострению регионального конфликта предшествовали беспорядки у мечети Аль-Акса, вызванные выселением арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме.

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