Рига, , 13:26 — REGNUM На матчах чемпионата мира по хоккею болельщики смогут присутствовать с 27 мая. Об этом 21 мая заявил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис в эфире Латвийского радио.

«Мне сложно оценить, все будет зависеть от дальнейших действий правительства», — сказал Калвитис.

По его словам, правительство Латвии сможет приступить к этому вопросу только 24−25 мая.

«Я возлагаю большие надежды на то, что можно будет зрителей пускать на арены с 27 мая», — сказал Калвитис.

Он добавил, что на матчи смогут прийти, скорее всего, только местные болельщики. Присутствие зрителей из-за рубежа стоит ожидать на матчах полуфинала и финала.

20 мая сейм Латвии решил, что болельщики, которые переболели коронавирусной инфекцией или поставили прививку, смогут посетить матчи турнира. Правительству поручено разработать возможности для присутствия таких зрителей на матчах.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.