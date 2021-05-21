Ростов-на-Дону, , 13:25 — REGNUM Более 300 тысяч жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19, получив обе дозы двухкомпонентного препарата. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании на дону стали 401 323 человека (+ 8012 за сутки). Завершили вакцинацию 301 090 человек (+ 7791 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что Ростовская область получила первую партию вакцины «КовиВак» в объёме 3 тысяч доз.

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