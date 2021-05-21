Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM В Екатеринбурге поймали молодого человека, который хотел осуществить прыжок с парашютом с небоскрёба «Высоцкий». Об этом заявил журналистам владелец здания Андрей Гавриловский.

Гражданин прилетел в город из Санкт-Петербурга, чтобы осуществить прыжок. На человека сразу обратили внимание, так как он был с рюкзаком, однако первичный осмотр содержимого сумки ничего не дал.

«Охранник все равно поставил себе «галочку в голове», что за этим парнем нужно следить», — цитирует Гавриловского «КП-Урал».

Когда человек стал перелезать ограждения на смотровой площадке, его оперативно поймали и передали полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный экстремал-парашютист осуществил прыжок с одного из небоскрёбов Москвы.

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