Киев, , 13:24 — REGNUM Встреча президентов России и Украины могла бы быть полезной Москве только в том случае, если бы Киев заявил о своей готовности к восстановлению отношений между двумя странами, а также об отказе от политики, враждебной России и русским на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 мая, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится только в том случае, если российская сторона подтвердит готовность обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.

« Современное руководство Украины находится не в том положении, чтобы ставить условия России, тем более — о встрече руководителей двух стран.

России такая встреча могла бы быть полезной только в одном случае: если Киев готов вести на ней речь о своей готовности к восстановлению отношений между двумя странами, об отказе от враждебной России и русским, всем её гражданам, а также русским на Украине политики, о прекращении сотрудничества на антироссийской основе с ЕС и НАТО. Эта готовность в преддверии встречи должна быть подкреплена конкретными шагами, в том числе и в урегулировании в Донбассе.

Украине, а точнее Владимиру Зеленскому, встреча с президентом России нужна для других целей. Ему нужно создать видимость того, что конфликт в Донбассе это не внутренний украинский конфликт, а конфликт между Украиной и Россией. Ему нужно замедлить нормализацию международной обстановки вокруг самоопределения Крыма и его возвращения в Россию. Ему необходимо хотя бы немного поднять свой падающий рейтинг. Отсюда и требование о том, что ключевыми вопросами российско-украинской встречи должны быть Донбасс и Крым.