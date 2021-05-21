Королевство Испания, , 13:23 — REGNUM Уже менее чем через три недели Испания начнёт принимать туристов из иностранных государств. Обязательное условие — они должны быть привиты от коронавирусной инфекции препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 21 мая, выступая на туристической ярмарке в Мадриде, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, пишет газета El País.

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«С 7 июня туристы из других стран, с которыми нет полной свободы передвижения, в том числе из Соединённых Штатов, смогут въезжать в Испанию при условии, что они рассчитывают на сертификат, подтверждающий, что они прошли полную вакцинацию [от COVID-19]», — сказал председатель правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё в апреле, согласно данным опроса, подготовленного социологическим центром Sigma Dos для испанской газеты Mundo, сразу почти 60% жиелей Испании выступали против въезда в страну туристов в условиях ограничений, принятых властями и касающихся передвижения между регионами и внутри них. При этом 30,8% опрошенных были бы не против въезда в страну иностранцев, но лишь при условии более строгих мер контроля.