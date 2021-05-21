Владимир, , 13:23 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 21 мая зарегистрировано 1165 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 30 тыс. 673 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области за сутки выявлены 50 носителей коронавируса