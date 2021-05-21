Владикавказ, , 13:23 — REGNUM В Северной Осетии за последние сутки скончался от осложнений после COVID-19 один пациент. Всего в мае 2021 года зафиксировано шесть случаев летального исхода, а за все время пандемии скончались 204 жителя республики, сообщили 21 мая в региональном министерстве здравоохранения.

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В настоящее время в ковидных стационарах региона проходят лечение 142 человека, при этом коронавирусная инфекция подтверждена лишь у 38 из них. В тяжелом состоянии в отделении реанимации находится 21 заразившийся коронавирусом. Четверым из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки число носителей инфекции в РСО-Алании увеличилось еще на девять человек. Общее число заразившихся за все время составило 16 931 человек, из них выздоровели 16 465, в том числе 20 — за прошедший день.