Москва, , 13:27 — REGNUM США действуют против России не только в военно-политической и экономической, но также религиозной сфере. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению дипломата, Вашингтон пытается раздробить единство православных народов и церквей.

«На православие, не только на Русскую православную церковь, но и на православие в целом, идет атака. Используют для этого Константинопольского патриарха. Человек абсолютно не самостоятельный. Уже понятно, что это инструмент в руках тех, кто хочет подорвать позиции православия», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что в России государство не вмешивается в дела церкви. Но оно же и не даст вмешиваться в дела Русской православной церкви и другим странам, а также защитит православных единоверцев из других государств.

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