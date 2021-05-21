Киев, 21 мая 2021, 13:19 — REGNUM Большая часть из более 45 млн доз вакцины от COVID-19 должна поступить в страну во второй половине 2021 года. Об этом заявил 21 мая глава правительства Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
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По его словам, на сегодняшний день Украина получила 2,5 млн доз вакцины.
Он добавил, что Украина также получит 10 млн доз вакцины Novavax — 4 млн доз поступят в августе 2021 года, а затем по 2 млн доз ежемесячно в течение трёх месяцев.
Шмыгаль также рассказал, что Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк выделят Украине 50 млн евро и $90 млн на вакцинацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины в очередной раз подчеркнул, что государство не намерено покупать российскую вакцину от COVID-19 по политическим причинам.
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