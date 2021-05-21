Киев, , 13:19 — REGNUM Большая часть из более 45 млн доз вакцины от COVID-19 должна поступить в страну во второй половине 2021 года. Об этом заявил 21 мая глава правительства Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

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По его словам, на сегодняшний день Украина получила 2,5 млн доз вакцины.

«С компанией Pfizer подписано контрактов на 21,2 млн доз вакцин. Из них 1,2 млн доз — по инициативе COVAX. По этой инициативе уже 240 тыс. доз поставлено на Украину. До конца мая должно быть поставлено почти 350 тыс. доз, во втором квартале — 500 тыс, другие поставки — в 3 и 4 квартале соответственно», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина также получит 10 млн доз вакцины Novavax — 4 млн доз поступят в августе 2021 года, а затем по 2 млн доз ежемесячно в течение трёх месяцев.

«По Sinovac — 1,9 млн доз. И соответственно также график: 26 мая — 500 тысяч и еще 200 тысяч доз в начале июня», — отметил премьер-министр Украины.

Шмыгаль также рассказал, что Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк выделят Украине 50 млн евро и $90 млн на вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины в очередной раз подчеркнул, что государство не намерено покупать российскую вакцину от COVID-19 по политическим причинам.

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