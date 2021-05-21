21 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:05 — REGNUM Заявление журналиста Владимира Познера о том, что первый президент России Борис Ельцин был «русским красавцем», породило споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 21 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Познер Иван Шилов © ИА REGNUM

"Тогда и Власов, может быть, для Познера — голливудский актёр? Быть может, даже Гитлер ему кажется мелким шалунишкой с модными усами? Зачем Познер раскрывает свою любовь к красивым мужикам?» — задаётся вопросом Иван З.

Некоторые пользователи оказались солидарны с мнением российского журналиста. Более того, люди уверены, что Ельцин сыграл крайне положительную роль в истории нашей страны и открыл народу двери для высоких достижений.

«А ещё и умница! При нём экономика росла по 7% в год, мы жили в мире и дружбе с Америкой, исчезла угроза атомной войны, и у России были большие перспективы и великое будущее», — считает Вячеслав О.

Борис Ельцин. 1999 ITAR-TASS

Другие, наоборот, считают бывшего президента России врагом нашей Родины. Люди отметили, что Ельцин, по сути, продал страну за американскую чечевичную похлёбку. На это указывает его знаменитая фраза: «Боже, благослови Америку».

«Полстраны отрезал, все недра разбазарил со словами: «Боже, благослови Америку». Красавец, блин, нашёлся. Моя бы воля, осудил бы посмертно как предателя Родины такого красавца, продавшего страну оккупантам из США», — указал Илья А.

Часть пользователей отметила, что в глазах иностранных коллег Ельцин не мог увидеть уважения, вследствие чего наша страна потеряла репутацию как сильной и независимой страны с правом на отстаивание своих интересов.

«Мне никогда в жизни не было так стыдно, как в те «святые 90-е», когда иронией истории главой Великой России был вознесён самозваный «царь», а в действительности — реальный предатель и алкаш, над которым его западные «друзья» ржали, как над деревенским полудурком», — написал Дмитрий В.

Ряд пользователей указал на то, что Познер, благодаря своим рассуждениям, похож скорее на иностранного обывателя, которому чужой президент страны интересен скорее с точки зрения внешности и поведения, нежели с позиции реальных дел.

«Познер — это чужак в нашей стране, а его суждения о России — это суждения иностранца о чужом для него государстве», — пишет Юрий К.

Нашлись и те, кто напомнил, что Ельцин ознаменовался для страны не только сменой строя, но и гражданскими войнами, нищетой и огромным количеством проблем. Граждане убеждены, что, будь аналогичная ситуация в Америке, никто бы Познеру не позволил позитивно отзываться о виновнике государственной трагедии.

Борис Ельцин с президентом США Биллом Клинтоном на пресс-конференции в Вашингтоне

«Познер как то, что и в воде не тонет. И при коммунистах, и при капиталистах он оказался не у дел. Ему нравится гражданская война в нашем обществе. Почему его не арестуют и не привлекут за это к ответственности? Если бы в США он одобрил бунты и осаду Белого дома, Капитолия и произнёс это на американском телевидении, то его бы посадили!» — поделилась своим мнением Марина Г.

Напомним, 21 мая российский журналист Владимир Познер заявил на странице сайта «Познер Online», что первый президент России Борис Ельцин был «русским красавцем».