Оренбург, , 13:17 — REGNUM Председателем Избирательной комиссии Оренбургской области стала Евгения Ивлева, ранеезанимавшая пост заместителя министра региональной и информационной политики. Для Александра Нальвадова 21 мая стало последним рабочим днем в должности главы облизбиркома. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Заместителем председателя Избирательной комиссии региона по итогам тайного голосования избран Игорь Вакушкин, до этого он работал руководителем аппарата горсовета Оренбурга.

Стоит отметить, Александр Нальвадов возглавлял облизбирком почти десять лет. Теперь его ждет пост советника губернатора. Нальвадов признался, что получил от главы региона предложение занять эту должность.