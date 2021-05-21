Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались три женщины в возрасте от 58 до 74 лет и 12 мужчин в возрасте от 57 до 95 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 4317 жителей Ростовской области.

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