Саратов, , 13:34 — REGNUM В Саратовской области из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С 22 по 25 мая в Левобережье и в Хвалынском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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Днем 22 мая в регионе возможна гроза, шквалистные порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем составит +35…+38 градусов, ночью — около +15.

ИА REGNUM напоминает, с 19 мая в Саратовской области действует ограничение на пребывание в лесу. Высокий индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ближайшие дни в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края в воскресенье.

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