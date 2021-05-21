Кострома, 21 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Реконструкция железнодорожного вокзала в Костроме начнётся 1 июня 2021 года. Работы завершатся 30 сентября 2022 года. Об этом со ссылкой на информацию Северной дирекции по капитальному строительству сообщает ИА REGNUM.

Https://adm44.ru Железнодорожный вокзал в Костроме

Правое крыло вокзала закрыли специальными ограждениями. В будущем здание закроют совсем. Покупать билеты горожане и гости областного центра будут во временных мобильных модулях.

В ходе реконструкции 2021−2022 годов заменят инженерные коммуникации и крышу вокзала. Объект адаптируют под нужды маломобильных пассажиров и граждан с нарушениями зрения и слуха.

Для этого будут перепланированы внутренние залы и помещения здания. Вокзал оборудуют пандусами, поручнями, тактильной плиткой и специальной системой навигации. Изменения претерпит и прилегающая к нему территория — асфальтовое покрытие заменят на гранит, вокруг вокзала обещают посадить больше зелени.