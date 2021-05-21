Владикавказ, , 13:14 — REGNUM В Северной Осетии продолжается массовая вакцинация против коронавируса. В республике привиты от COVID-19 уже 40 234 человека, сообщили 21 мая в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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По данным ведомства, получили оба компонента вакцины и считаются полностью привитыми 29 409 жителей субъекта. Для удобства населения пункты вакцинации открыты в каждом районе РСО-Алании, помимо этого, организованы выезды мобильных медицинских бригад.

По данным портала gam-kovid-vak.ru, в Северной Осетии ежедневно прививаются около 720 человек. Всего привиты 4,53%. Ниже показатели охвата населения вакцинацией против коронавируса только в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне.