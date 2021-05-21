Минск, , 13:14 — REGNUM «Наиболее вероятно, что интенсивность пандемии будет ограничена двумя годами — то есть, скорее всего, до февраля 2022-го мы еще будем с ней бороться. Но я думаю, что уже осенью ковид серьезно уменьшится в масштабах. Сейчас основная задача — пройти весеннюю волну, остальное выдержим. А если еще более позитивно, то белорусы — молодцы, этот этап проходят очень достойно», — заявил министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в интервью, опубликованном на сайте министерства.

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"Скорее всего, мы ошиблись с величиной пика третьей волны — предполагали, что она будет ниже, чем во время второй, но не настолько. Сегодня примерно 1500 коек в стране находится в свободном режиме — хотелось бы, чтобы все так и осталось. Однако тяжелых пациентов даже больше, нежели осенью, — это служит маркером сложной ситуации. Если в цифрах, то, например, количество госпитализированных в 2,5 раза меньше, чем на пике осенней волны, а вот число тяжелых пациентов меньше всего лишь в 1,5 раза», — сказал министр здравоохранения Белоруссии.

При этом он отметил: «В любом случае дальше будет только легче. Вирус все-таки подчиняется законам сезонности со снижением активности в летний период. В том числе мы больше разъезжаемся, находимся на воздухе, благодаря свежим овощам и фруктам поднимается иммунитет. Плюс на это наложится вакцинация, которую не планируем прекращать, поэтому такого подъема, как осенью, больше не будет».

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«У нас идет третья волна, а схема оказания помощи осталась прежней — значит, она работает. А что можно было бы изменить? Сразу отказаться от препаратов, которые позже не доказали эффективность? Не могу назвать это ошибкой, в первое время по ним было мало информации. Спорный вопрос по масочному режиму — мы сделали его рекомендательным, а кто-то говорит, лучше бы он был обязательным. Но я не считаю, что людям нужен жесткий кнут, штрафы: каждый и так знает, насколько важно носить защиту. В этом проявляется ответственность каждого за себя и близких, тех, кто нуждается в заботе и помощи. Еще некоторые начали нас критиковать за импортозамещение, в частности, за то, что мы решили производить свои маски и респираторы. Да, это дорого, но зато мы уверены, что теперь не останемся с пустыми складами. Помните, как на первом этапе были проблемы с СИЗ — границы закрывались, никто не хотел продавать костюмы. Теперь это нам не помеха. Кстати, хочу сказать спасибо руководителям дружественных стран и волонтерам за то, что на первых порах нам помогали», — отметил в интервью Дмитрий Пиневич.

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