Киев, , 13:14 — REGNUM Киев хочет отвлечь внимание от невыполнения своих международных обязательств, принятых в Минске в 2015 году, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 21 мая, комментируя высказывания президент Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что у Киева «есть несколько планов« по прекращению войны в Донбассе и что эти вопросы могут быть вынесены на референдум.

« Идея «всеукраинского» референдума по урегулированию в Донбассе — это насквозь фальшивая, вредная идея. Её цель одна: отвлечь внимание от нежелания Киева выполнять свои международные обязательства, принятые в Минске в 2015 году. К судьбе жителей ДНР и ЛНР эта идея никакого отношения иметь не может, точно так же как никакой референдум в Сербии не предотвратил бы провозглашение независимости Косово и, что особенно важно, признание Косово странами НАТО и ЕС.

Есть и другие примеры отношения к референдумам такого рода. В конце Второй мировой войны президент США Рузвельт просил советского лидера Сталина провести в Латвии, Литве и Эстонии референдум по поводу «присоединения» этих трёх прибалтийских республик к СССР. Сталин отказал, сказав, что отдельного референдума не требуется: пройдут в Латвии, Литве и Эстонии первые послевоенные выборы в советские органы власти, их результаты и покажут отношение населения к СССР.

Кто-то скажет, что выборы в СССР не были свободными. А выборы на Украине, даже до последних шагов по подавлению оппозиции, а уж тем более после них разве можно считать свободными?

Представим себе, однако, что референдум тогда — скажем, в 1946 году, состоялся. Его результаты были бы, естественно, в пользу пребывания Латвии, Литвы и Эстонии в СССР. Изменили бы что-то эти результаты в судьбе прибалтийских республик СССР в 1990—1991 годах? Нет, не изменили бы.

Точно так же ничего не изменил в процессе развала СССР мартовский 1991 года всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза.