Ханты-Мансийск, , 13:13 — REGNUM В Югре с 21 мая в связи с природными пожарами введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление губернатора ХМАО НАтальи Комаровой опубликовано на сайте органов власти региона.

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В Югре утром 21 мая действовали пять лесных пожаров площадью 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств. Из них, на площади 125 га, три локализовано, сообщается на сайте департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 32 лесных пожара общей площадью 485,97 га.

Отметим, что Гидрометцентр ХМАО обещает жаркие выходные дни 22 и 23 мая с температурой атмосферного воздуха +25…+31 градусов по Цельсию.