Джакарта, , 13:13 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5746 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 21 мая в Индонезии выявили 1 764 644 носителя коронавируса.

За сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 4570 человек. Всего COVID-19 в стране переболели 1 266 142 человека.

В период с 20 по 21 мая 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 186 человек. Всего эпидемия унесла жизни 49 073 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания PT Bio Farma нацелена на производство 122,5 млн доз вакцины Sinovac в октябре этого года для удовлетворения потребностей в вакцинации от коронавируса.

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