Липецк, 21 мая 2021, 13:12 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 21 мая.
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Всего в регионе скончались 714 человек.
Выписаны после выздоровления были 28 тыс. 93 человека.
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