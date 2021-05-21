Улан-Батор, 21 мая 2021, 13:11 — REGNUM Депутат республиканского парламента Монголии Салдангийн Одонтуяа 21 маяподала иск против премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Парламентарий требует от премьер-министра компенсацию за моральный ущерб — ранее глава правительства обвинял депутата в задержке поставок вакцины COVID-19.
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«С целью защиты свою чести я взыскиваю 100 млн тугриков (примерно 38 000). После получения компенсации, буду помогать бездомным людям», — заявила член парламента Салдангийн Одонтуяа.
Отметим, на прошлой неделе премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ обвинил члена парламента Салдангийн Одонтуяа и её мужа в задержке поставки вакцины из России.
«В задержке особую роль сыграла вице-спикер Великого государственного хурала Одонтуяа вместе с мужем. Они позвонили таможенным инспекторам и оказывали давление. Высокопоставленный чиновник не должен злоупотреблять своими полномочиями и служебным положением. Данный вопрос будет проверяться правоохранительными органами», — заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 10 мая.
Салдангийн Одонтуяа назвала высказывание премьер-министра «серьезным и безответственным».