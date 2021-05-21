История вопроса

Новости, аналитика и интервью по внутриполитическим событиям в стране. Основным законом Монголии является Конституция, принятая в 1992 году. Главой государства является президент, который избирается на четыре года не более двух раз подряд. Законодательная ветвь власти представлена Великим государственным хуралом (парламентом). Исполнительную власти осуществляет правительство во главе с премьер-министром.



В Монголии есть две основные политические партии - «Монгольская народно-революционная партия» и «Демократическая партия». Из-за конкуренции и отсутствии механизмов решения системных проблем в Монголии несколько раз наблюдалась острая фаза политического кризиса.



Крупнейший из них произошел в 2006 году, когда Монгольская народно-революционная партия заявила о выходе из коалиционного правительства. Полностью преодолеть последствия политического раскола удалось два года спустя. Последний кризис связан с крупнейшим коррупционным скандалом в 2018 году, в котором замешаны премьер-министр и спикер парламента.

