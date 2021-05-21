Кишинёв, , 13:12 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон обвинил главу постоянной делегации Евросоюза в Кишиневе Петера Михалко и посла Румынии Даниеля Ионицэ в попытке вмешаться во внутренние дела Молдавии. Заявление лидер «социалистов» сделал 21 мая на своём канале YouTube.

Бывший молдавский лидер прокомментировал недавние заявления дипломатов, которые публично призвали жителей Молдавии на парламентских выборах «сделать правильный выбор».

«А что такое правильный путь страны? То, что хотят Михалко и Ионицэ? Или то, что хочет гражданин РМ? Считаю подобные заявления вмешательством во внутренние дела Молдавии», — сказал Додон.

Он отметил, что жители Молдавии сами должны следить за происходящем в стране, и никто не может им диктовать, как голосовать. Также лидер «социалистов» добавил, что в других странах на подобное поведение была был соответствующая реакция, а в Молдавии это «терпят».

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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