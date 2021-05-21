Лондон, , 13:09 — REGNUM Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм включён в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Бекхэм играл за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2003 год. Он провёл за команду 265 матчей и забил 62 гола.

Бекхэм становился чемпионом Англии шесть раз (1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), дважды выиграл Кубок Англии (1996, 1997), а в 1999 году стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее в Зал славы АПЛ были включены такие легендарные футболисты, как Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп и Стивен Джеррард.

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