Москва, 21 мая, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Предъявляя претензии в адрес России, США не могут предоставить никаких доказательств их предметности. Об этом 21 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат. Голос Америки. 1950

В качестве примера такой ситуации он привел свою встречу с государственным секретарём в США Энтони Блинкеном.

«Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, постоянно включают в себя претензии к России то по поводу вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний. Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретная информация», — сказал Лавров.

По мнению дипломата, усиливающаяся роль России в мире вызывает недовольство ряда стран, которые этому пытаются помешать. Особо лицемерно выглядят подобные действия со стороны США в части требования отказа от закупки российских вооружений, при том что сами оставляют за собой такое право.

«Посмотрите, что происходит в спорте. Всемирное антидопинговое агентство уже американцев не устраивает, они приняли свой «акт Родченкова», который заключается в том, что любой, кто на международных соревнованиях побеждает американского спортсмена, должен быть проверен на допинг. Если допинг был употреблен, человек подлежит аресту именно американскими правоохранительными органами. Это уже потеря чувства реального, я очень надеюсь, что это пройдет», — сказал Лавров.