Курск, 21 мая 2021, 13:08 — REGNUM В Курской области по состоянию на 21 мая зарегистрирован 781 летальный случай среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписан после выздоровления был 36 тыс. 51 пациент, в том числе 103 — за последние сутки.
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