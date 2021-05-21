Минск, , 13:07 — REGNUM Заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, полковник милиции Михаил Бедункевич заявил в интервью Sb. by, что его ведомство выступит с инициативой включения бело-красно-белого флага, который использует местная оппозиция, в список нацистской символики.

«Пора действовать. Пора положить конец этому вопросу. Когда мы готовились ко Всебелорусскому народному собранию, в госорганы пришла волна обращений граждан с требованием ужесточить меры против коллаборационистской символики. Теперь мы видим попытку «прикрыть» проблему — как будто ее не существует», — заявил Бедункевич.

Бело-красно-белый флаг был в Белоруссии государственным с 1991 по 1995 год. Однако после прихода к власти Александра Лукашенко символика была заменена на нынешнюю, которая является преемственной от символики Белорусской ССР. Бело-красно-белый флаг отметился в истории тем, что его активно использовали коллаборационисты и полицаи во время фашистской оккупации.

Оппозиция, в свою очередь, считает, что бело-красно-белому флагу должен быть возвращен статус государственного и не признает нынешнюю символику.

«Как потомки людей, которые сражались и отдавали свои жизни за Победу, мы не можем просто равнодушно смотреть на символику предателей. Поэтому в ближайшее время мы выступим с инициативой включить в список нацистской символики бело-красно-белого флага, который использовался всеми коллаборационистскими организациями БССР во время оккупации», — заявил силовик.