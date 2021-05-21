Москва, 21 мая 2021, 13:07 — REGNUM Административное дело о пропаганде наркотических средств в клипах Моргенштерна поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщили в пресс-службе суда.
«Дело [рэпера Моргенштерна — Алишера] Валеева только поступило в Зюзинский суд», — цитирует ТАСС представителя суда.
Пока судья и даты рассмотрения не назначены.
Ранее стало известно, что против Моргенштерна возбуждено дело по части первой статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).
Как сообщало ИА REGNUM, рэпер Моргенштерн нарисовал стикеры для слушателей своего нового альбома в социальной сети «ВКонтакте».
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