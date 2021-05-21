Курск, , 13:06 — REGNUM В Курской области 21 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 37 тыс. 814 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 36 тыс. 51 пациент, в том числе 103 — за последние сутки.