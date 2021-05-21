Чита, , 13:05 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края перечислило порядка 55 миллионов рублей на выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. Как пояснили 21 мая в пресс-службе правительства региона, поддержка будет оказана животноводам на содержание племенного маточного поголовья.

«Субсидия позволит сельхозтоваропроизводителям закупить корма, топливо, ветеринарные препараты, расходные материалы, оплатить коммунальные услуги, либо покрыть расходы на страхование животных», — уточнила глава краевого минфина Вера Антропова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году забайкальским животноводам возместят также затраты на покупку сельскохозяйственных животных. На эти цели в бюджете предусмотрели 10 миллионов рублей, что в 10 раз больше, чем в 2020 году.

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