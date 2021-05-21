Пермь, , 13:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 99 заражений коронавирусом, что на один больше предыдущего суточного показателя, сообщает 21 мая оперштаб по борьбе с COVID-2019.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 56 497 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2173,6 факта заболевания. В Перми зарегистрировано 30 039 случаев заражения (53,2%).

Число выздоровевших достигло 50 852. Жертвами болезни стали 2360 пермяков. За последние сутки подтвердили десять смертей.