Берлин, , 13:08 — REGNUM Немецкие тюнеры из ателье ABT Sportsline GmbH увеличили производительность мотора у модели Audi SQ8. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителей.

Мощность базового битурбированного двигателя V8 рабочим объёмом четыре литра была увеличена с 507 л. с. (770 Нм) до 650 л. с. (850 Нм). Этого удалось достичь за счёт установки фирменного блока управления двигателем AEC (ABT Engine Control).

В итоге модернизированный кроссовер стал способен ускоряться до «сотни» за 3,8 секунды. Такой же результат имеет новая модель RSQ8.

Кроме того, для увеличения производительности SQ8 тюнеры разработали аэродинамический пакет (ABT Aero Package). Он включает в себя накладки на спойлер, а также на передний и задний бамперы.

Модернизированный кроссовер ABT SQ8 продаётся по цене от 130 795 евро (около 11,78 млн рублей).

Ранее тюнинговая компания JD Engineering из Нидерландов представила пакет модернизации Stage 2 для модели Audi RS Q8. Комплект включает в себя новую систему выхлопа и модернизированный мотор V8 мощностью 760 «лошадей» (1060 Нм).

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