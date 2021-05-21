София, , 13:19 — REGNUM Власти США признали, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» уже почти невозможно, об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки. Читатели болгарского издания «Дневник» бурно отреагировали на эту новость.

Так, комментатор Тошо Кочев отметил: «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!»

Читатель с ником Капанар назвал президента США Джо Байдена «дедом» и заявил, что, как и ожидалось, тот оказался «русской шестёркой». Комментатор Domino выразил подобную мысль: «Шерхан поджал хвост».

Mso011053684 констатировал, что США пытались играть в одиночку против всех, но поняли, что сил не хватает.

«Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским», — добавил tacheaux.

Читайте также: Остановить «Северный поток — 2» практически невозможно — Белый дом