Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Уже второй день в Свердловской области подтвердили по 108 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Данные предоставили в региональном оперштабе.

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Для сравнения, 20 мая 2021 года были зарегистрированы 108 носителя за сутки, 29 мая — 104. Всего выявлено с начала пандемии уже 88 323 случая заражения.

Вирус SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (30 человек), Алапаевского района, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбита, Камышлова, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Серова, Тавдинского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, более 82 тыс. человек в Свердловской области победили COVID-19.

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