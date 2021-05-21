Подгорица, , 13:06 — REGNUM Черногория форсирует путь в ЕС. Об этом заявил 20 мая посол Франции в Черногории Кристиан Тимония во время беседы с председателем клуба депутатов «Демократы — Демос — Мир-наша нация» Борисом Богдановичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Тимония выразил необходимость укрепления роли парламента и всех депутатских групп в части сотрудничества и нахождения наименьшего общего знаменателя во всех текущих социально-политических процессах.

«Укрепляя парламентское сотрудничество путем взаимодействия властей, лучшего понимания между всеми социально-политическими акторами, вы стремитесь к устойчивому пути в европейском сообществе наций», — заключил Тимоний.

Богданович пожелал всего наилучшего европейскому дипломату, который только что прибыл из страны-члена Европейского союза, которая унаследовала европейские ценности, на которые опирается Черногория. Богданович поблагодарил посольство и правительство Франции за «ценное пожертвование» в виде медицинского оборудования, что значительно улучшило и облегчило работу всех черногорских медицинских центров.