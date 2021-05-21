Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендовало медицинским учреждениям страны отказаться от использования шприцев и игл производства китайской компании Guangdong Haiou Medical Apparatus Co в связи с обеспокоенностью в их безопасности, сообщает The Hill.

По информации ведомства, в частности, произведенные компанией иглы часто ломаются и могут застрять в коже пациента.

Как отметил источник в фармацевтической отрасли агентству Reuters, изготовленные компанией шприцы были отправлены для использования с вакциной Pfizer-BioNTech.

В свою очередь, представитель FDA отметил, что поставки эти шприцев были прекращены уже в марте.