Красноярск, , 13:01 — REGNUM В акватории Саяно-Шушенского водохранилища затонуло маломерное судно. В результате произошло загрязнение водного объекта нефтепродуктами на площади 3,5 тыс. кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора.

В настоящее время сотрудники «Управления эксплуатации Саянских водохранилищ» ведут работы по локализации и ликвидации загрязнения. В рамках начатого административного расследования установлен владелец затонувшего судна.

«Ведётся работа по сбору информации для расчёта вреда, причинённого водному объекту. По завершению контрольно-надзорных мероприятий собственнику транспортного средства будет предъявлено требование о добровольном возмещении вреда и понуждения его к поднятию затопленного судна», — отметили в управлении.

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