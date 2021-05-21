Чита, , 13:01 — REGNUM Министерство финансов Забайкальского края отчилалось о переводе 269 миллионов рублей льготникам, информирует 21 мая пресс-служба правительства региона. По словам главы регионального минфина Веры Антроповой, из общей суммы 130 миллионов рублей предусмотрены на ежемесячную компенсацию льготным категориям забайкальцев для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ещё свыше 56 миллионов предназначены для выплаты ежемесячных пособий на детей и многодетным семьям.

При этом, около 60 миллионов рублей из выделенных средств предназначены на денежные выплаты ветеранам труда Забайкальского края и труженикам тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, В Забайкалье принят социально ориентированный бюджет. Доходы запланированы в объёме 84 миллиардов рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). При этом, собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

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