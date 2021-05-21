Калуга, 21 мая 2021, 13:02 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск 21 мая в рамках онлайн марафона «Новое знание» анонсировал появление производства электрических автомобилей Tesla в России.
На эти слова известного предпринимателя немедленно откликнулся губернатор Владислав Шапша.
Сегодня существенной вклад в местную экономику вносят европейские автомобильные компании «Фольксваген», «ПСМА», «Вольво», которые открыли в Калуге свои предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владислав Шапша приглашал основателя SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
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