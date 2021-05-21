Калуга, , 13:02 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск 21 мая в рамках онлайн марафона «Новое знание» анонсировал появление производства электрических автомобилей Tesla в России.

«Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, и Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко на Казахстан, страны СНГ», — заявил Илон Маск.

На эти слова известного предпринимателя немедленно откликнулся губернатор Владислав Шапша.

«Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому», написал Владислав Шапша в социальных сетях.

Сегодня существенной вклад в местную экономику вносят европейские автомобильные компании «Фольксваген», «ПСМА», «Вольво», которые открыли в Калуге свои предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владислав Шапша приглашал основателя SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

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