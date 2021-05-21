Севастополь, , 13:00 — REGNUM Действия Украины, которая продолжает предпринимать «отчаянные попытки» наказать население Крыма за выбор в пользу воссоединения с Россией, нарушают нормы международного права. Об этом 21 мая заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов.

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«Продолжающаяся водная блокада полуострова может привести к очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями», — отметил представитель внешнеполитического ведомства в ходе выступления по видеосвязи на открытии международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики» к 150-летию Лондонской конвенции.

Дипломат подчеркнул, что такие действия «не только идут вразрез с нормами международного права, но и способствует росту международной напряженности».

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Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в марте 2014 года. За вхождение территории в состав России проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Киев до сих пор не признает за жителями Крыма права присоединиться к России и называет эту территорию «оккупированной».

В апреле 2017 года власти Херсонской области на границе с Крымом ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрывает ток воды по Северо-Крымскому каналу. Киев обосновал необходимость дамбы тем, что южные районы Херсонской области испытывают недостаток воды. В настоящее время Крым готовит иск в суд к Украине о взыскании ущерба, причиненного полуострову в результате водной блокады.