Москва, 21 мая, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В настоящее время идет подготовка к визиту в Россию президента Белоруссии Александра Лукашенко, дата и место проведения данного визита будут объявлены. Об этом 21 мая рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, ожидается ли приезд белорусского лидера в Москву.

При этом ранее сообщалось о том, что встреча президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко может состояться в конце нынешнего мая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину известно об основных событиях просветительского марафона «Новое Знание».