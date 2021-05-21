Воронеж, , 12:58 — REGNUM На 75,9% вырос уровень инфекционной заболеваемости населения в Воронежской области апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года. Об этом сообщается на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

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В апреле число случаев инфекционных заболеваний составило 43 620 случаев (1876,8 на 100 тыс. населения), тогда как в апреле 2020 года было зарегистрировано 24 836 случаев (1066,9 на 100 тыс. населения). Выросло число случаев острых кишечных инфекций — установленной этиологии на 37,6%, не установленной на 42,2%.

Сразу на 90,9% выросло число случаев ветряной оспы, число заболевших внебольничной пневмонией по сравнению с прошлым годом увеличилось на 43,8%.

В то же время на 28% сократилась заболеваемость сальмонеллезом, на 42,3 — скарлатиной, на 56,6% — чесоткой, на 33,6% стало меньше случаев инфекционного мононуклеоза. На 53,5% выросла заболеваемость ОРВИ — в апреле этого года было подтверждено 33 672 случая.