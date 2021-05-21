Владикавказ, , 12:57 — REGNUM В Северной Осетии будет построен горнолыжный курорт «Мамисон», который сможет составить конкуренцию грузинскому курорту «Гудаури». Для любителей зимнего катания из России будет удобнее добираться на российский курорт, нежели через границу — на грузинский. Такое мнение высказал генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

«В перспективе «Мамисон» может стать альтернативой грузинскому курорту «Гудаури». Оба находятся в одной климатической зоне и на одинаковом расстоянии от аэропорта Владикавказ. При этом нашим горнолыжникам не придется пересекать российско-грузинскую границу, часами стоять в очереди в пиковые дни сезона и в непогоду. Что важно, стоимость отдыха не будет зависеть от колебания валют», ― приводит слов Тимижева пресс-служба компании.

О планах развития нового горнолыжного курорта в Северной Осетии гендиректор рассказал «Мамисон» в ходе демонстрации проекта на местности заместителю министра экономического развития РФ Сергею Назарову и врио главы республики Сергею Меняйло.

Как сообщало ИА REGNUM, проект курорта «Мамисон» должее быть реализован к зимнему сезону 2021−2024 года.

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