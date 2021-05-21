Москва, , 12:57 — REGNUM С 24 мая в Москве начинаются занятия в рамках образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей. Об этом 21 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Принять участие в программе могут жители столицы возрастом от 17 до 30 лет.

«Проект «Бизнес-уик-энд» реализуется с 2018 года и включает в себя разные практико-ориентированные программы. Например, преакселератор — это базовый курс, он рассчитан на тех, кто хотел бы открыть свое дело. А акселератор — более продвинутая программа, предназначенная для уже действующих предпринимателей», — сказала вице-мэр.

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