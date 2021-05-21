Москва, , 12:56 — REGNUM Доля платных услуг в медицине повысится, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

К такому выводу пришел парламентарий после скандального заявление вице-мэра Москвы Анастасии Раковой про финансовую ответственность «не следящих за своим здоровьем горожан».

«Пресс-служба мадам разъяснила, что речь не о штрафах, а о частичной оплате бесплатных медицинских услуг. То есть, успокоили. Якобы, хрен слаще редьки. Такие заявления, похожие на обещания, сделанные накануне выборов, говорят о полном цинизме московской власти, которая даже не утруждает себя тем, чтобы лишний раз не злить людей, потому что нужные цифры будут нарисованы вне зависимости от истинного рейтинга ЕР», — рассуждает Лысаков в ТГ-канале.

«Другими словами — нынешнее положение вещей с так называемым медицинскими услугами, в которые превратилась медицинская помощь, будет усугубляться. Платных услуг будет всё больше и больше, пока бесплатных не останется вовсе», — прогнозирует депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заявление вице-мэра Москвы Раковой вызвало общественный резонанс и осуждение в обществе. «Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, он частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность должен нести. Иначе за него платят все остальные добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо», — сказала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы, похоже, решили превратить врачей в надзирателей – мнение